В платье с пикантным декольте: Джей Ло составила компанию Бену Аффлеку на очередной премьере

В платье с пикантным декольте: Джей Ло составила компанию Бену Аффлеку на очередной премьере

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес посетили вместе премьеру фильма.

Пара прибыла в Китайский театр TCL в Лос-Анджелесе, где посмотрела картину "Нежный бар". Это художественный фильм режиссера Джорджа Клуни. Главные роли в нем играют Бен Аффлек и Тай Шеридан. Главный герой - молодой парень, который, чтобы найти замену отцу, знакомится в баре со взрослыми мужчинами.

Джей Ло и Бен Аффлек / Associated Press

Аффлек приехал на премьеру со своей возлюбленной Дженнифер Лопес. Мужчина был одет в костюм-тройку, черные туфли и длинное пальто, а его спутница – в струящееся платье со шлейфом и пикантным вырезом на декольте. Талию Дженнифер подчеркивал тонкий пояс в виде бархатного банта.

Джей Ло / Associated Press

Джей Ло и Бен Аффлек / Associated Press

Лопес дополнила свой вечерний образ белым клатчем, серьгами-висюльками с драгоценными камнями и сделала красивую прическу и очень насыщенный макияж глаз.

Джей Ло / Associated Press

Как всегда, на дорожке они с Беном Аффлеком не сдерживали эмоций и демонстрировали, как счастливы друг с другом.

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