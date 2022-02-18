В платье с пикантным декольте: Элизабет Херли сходила на вечеринку вместе с сыном

В платье с пикантным декольте: Элизабет Херли сходила на вечеринку вместе с сыном

Джоан Коллинз устроила пышную вечеринку по случаю своего дня рождения, который она отпраздновала еще в мае 2021 года, но судя по всему, из-за локдауна не могла повеселиться так, как хотела.

Коллинз совместила празднование дня рождения и 20-летнюю годовщину свадьбы, которую она празднует со своим пятым мужем театральным менеджером Перси Гибсоном, за которого вышла замуж в 2002 году. Вечеринка прошла в лондонском отеле Claridge's.

Джоан Коллинз с мужем Перси / Getty Images

Актриса Элизабет Херли была среди приглашенных звезд на вечеринку. Она приехала на пати вместе с 19-летним сыном Дэмианом. 56-летняя Элизабет выглядела сногсшибательно в ярком платье с глубоким декольте с обнаженной спиной и украшенном пайетками на талии. Вечерний лук актрисы дополнял серебристый клатч, серьги-висюльки, драгоценный браслет и насыщенный макияж. Волосы Лиз просто распустила.

Элизабет Херли с сыном Дэмианом / Getty Images

Ее сын был во фраке, белой рубашке, жилете и с галстуком-бабочкой, а также в брюках и лаковых туфлях.

Виновница торжества Джоан Коллинз поделилась в Instagram фото с вечеринки, а также опубликовала архивное фото, сделанное в день их с мужем свадьбы.

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