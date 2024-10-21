В платье с пикантным декольте и блестящей баской: красивый выход Крисси Тейген

38-летняя модель в обтягивающем наряде продемонстрировала стройную фигуру.
Крисси Тейген посетила гала-вечер Academy Museum Gala в музее Американской академии кинематографических искусств и наук, который состоялся в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла в сопровождении своего мужа – Джона Ледженда.
Звезда сияла перед фотографами в белом платье по фигуре и без бретелек от бренда Andrew Kwon. Наряд имел фигурное пикантное декольте, многослойную блестящую баску в виде лепестков и длинный шлейф.
Аутфит Тейген дополнила объемной укладкой каре, нежным макияжем, лаконичными серьгами и бриллиантовым колье.
Джон был одет в белый смокинг, белую рубашку, черную бабочку, черные брюки и черные замшевые туфли с вышивкой.
Напомним, Крисси Тейген на светском мероприятии появилась в довольно необычном наряде от бренда Alaia, которое было сшито из латекса. Она сочетала черное боди с бежевой прозрачной юбкой.
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