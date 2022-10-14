В платье с пикантным декольте и лубутенах: Джей Ло с мужем вышла в свет

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились на светском мероприятии после своей свадьбы в июле 2022 года.
Вчера 53-летняя Лопес и 50-летний Аффлек посетили вечеринку Ralph Lauren Spring 2023 Fashion Experience в Сан-Марино, штат Калифорния.
На мероприятие Лопес пришла в черном платье в тонкую полоску с глубоким вырезом на декольте, дополнив наряд широкополой черной шляпой и замшевыми туфлями-лодочками от Christian Louboutin.
На шее у певицы красовалось несколько украшений, волосы она накрутила красивыми локонами и сделала насыщенный макияж глаз и губ.
Бен Аффлек был в угольно-сером шерстяном пиджаке, черных брюках и рубашке с галстуком. Он держал свою жену за руку, когда они вместе позировали перед камерами.
В Instagram Дженнифер Лопес поделилась еще одним снимком своего образа, который сделала во время подготовки к светскому выходу.
Напомним, за свадьбой Дженнифер и Бена следили многие поклонники. Певица показывала в соцсетях все три роскошных свадебных образа.
Читайте также: