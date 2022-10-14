В платье с пикантным декольте и лубутенах: Джей Ло с мужем вышла в свет

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились на светском мероприятии после своей свадьбы в июле 2022 года.

Вчера 53-летняя Лопес и 50-летний Аффлек посетили вечеринку Ralph Lauren Spring 2023 Fashion Experience в Сан-Марино, штат Калифорния.

На мероприятие Лопес пришла в черном платье в тонкую полоску с глубоким вырезом на декольте, дополнив наряд широкополой черной шляпой и замшевыми туфлями-лодочками от Christian Louboutin.

На шее у певицы красовалось несколько украшений, волосы она накрутила красивыми локонами и сделала насыщенный макияж глаз и губ.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен Аффлек был в угольно-сером шерстяном пиджаке, черных брюках и рубашке с галстуком. Он держал свою жену за руку, когда они вместе позировали перед камерами.

В Instagram Дженнифер Лопес поделилась еще одним снимком своего образа, который сделала во время подготовки к светскому выходу.

Напомним, за свадьбой Дженнифер и Бена следили многие поклонники. Певица показывала в соцсетях все три роскошных свадебных образа.

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