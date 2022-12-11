В платье с пикантным декольте и обнаженными плечами: нежный аутфит участницы "Холостяка-12" на церемонии роз

Саша Погорелова предстала перед холостяком в красивом наряде.

В эфире показали седьмой выпуск 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", отснятый еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Одна из участниц шоу – 29-летняя директор IТ-компании Александра Погорелова – опубликовала в Instagram фотографии своего нежного женственного аутфита, в котором она появилась на церемонии роз.

На Саше было фатиновое воздушное платье миди пудрового оттенка с рюшами, которое имело пикантное декольте и обнаженные плечи. Талию она подчеркнула кожаным бежевым ремешком.

Александра Погорелова/Instagram

Наряд красавица дополнила прозрачными босоножками и темно-бежевой повязкой на голове.

Александра Погорелова/Instagram

Александре сделали укладку с локонами, вечерний макияж, красные маникюр и педикюр. Золотой браслет и кольцо завершили лук Погореловой.

Александра Погорелова/Instagram

Другие участницы проекта, позировавшие с Сашей, имели стильные аутфиты. Актриса Виктория Варлей была одета в короткое белое платье-рубашку, коричневые ботфорты, коричневый платок с принтом и белый козырек. На 23-летней финансовом аналитике Алине было платье миди с принтом и рюшами и коричневые туфли с круглыми носками.

Александра Погорелова/Instagram

Напомним, фаворитка проекта Александра Мудра показала в соцсети свой нежный поцелуй с Алексом Топольским.

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