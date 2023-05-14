В платье с пикантным декольте и обнаженными плечами: Злата Огневич продемонстрировала очаровательный образ принцессы на "Евровидении"

Злата Огневич в этом году была спикером от Украины на песенном конкурсе "Евровидение". Она объявила баллы от украинского жюри.

В эфире артистка предстала в очаровательном образе принцессы, который продемонстрировала на видео в Instagram.

На Злате было элегантное платье цвета индиго от украинского бренда OLYA MAK с тоненькими бретельками со стразами, пикантным декольте и оголенными плечами.

Аутфит Злата Огневич дополнила прической с локонами и небольшим высоким хвостиком, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

"Сегодня был такой волнующий момент! Я стала спикером на Евровидении 2023 от Украины. Радуюсь, что принесла хорошее известие Швеции и поздравляю с победой прекрасную @loreenofficial !



Спасибо за фантастическую коллаборацию Украины и Великобритании, это удивительное мгновение, историческое. Мощное и очень достойное выступление @tvorchi_official Стальные сердца!

Всем Света! Я счастлива, что весь мир видит, как талантлива наша страна, креативные люди и то, что мы светим сквозь такие сложные времена! Слава Украине", – написала певица.

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