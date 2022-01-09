В платье с пикантным декольте и разрезами: Кэндис Свэйнпоул блеснула фигурой

В платье с пикантным декольте и разрезами: Кэндис Свэйнпоул блеснула фигурой

В новом году Кэндис Свэйнпоул продолжит заниматься любимым брендом купальников и пляжной одежды Tropic Of C.

33-летняя Кэндис опубликовала кадры в платье из своей новой коллекции пляжной одежды и вызвала восторг у подписчиков.

На фото звездная модель позирует в светлом платье с двумя разрезами по бокам, поясом на талии и глубоким V-образным декольте.

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"Новый год новая коллекция @tropicofc Платье с запахом Antonia ☀️", - написала в подписи под снимками манекенщица.

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Больше фото модели было опубликовано в аккаунте бренда в Instagram. Платье Свэйнпоул сочетала с тканевыми сандалиями на шнуровке и широкополой шляпе.

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