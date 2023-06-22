В платье с пикантным декольте и рюшами: звезда "Беверли-Хиллз" Дженни Гарт в ярком образе пришла на мероприятие

51-летняя актриса в красивом платье появилась на ивенте в Германии.

Звезда телесериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210" Дженни Гарт посетила мероприятие "Летний день Raffaello" в Берлине. Для этого она выбрала яркий лук.

На актрисе было разноцветное платье по фигуре с обнаженными плечами, пикантным декольте и рюшами. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Дженни.

Дженни Гарт / Фото: Getty Images

Аутфит Гарт дополнила серебряными босоножками, массивными золотыми серьгами-кольцами и широким золотым браслетом. Она сделала скромную прическу, макияж с акцентом на пышных ресницах и завершила образ маникюром и педикюром светлого оттенка.

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