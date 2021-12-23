В платье с пикантным декольте и высоким разрезом: Маша Ефросинина на светском мероприятии

Ведущая вышла в свет в красивом вечернем аутфите.

Маша Ефросинина поделилась в Instagram снимками своего эффектного вечернего образа, в котором она посетила торжественную церемонию ELLE STYLE AWARDS.

Выглядела ведущая великолепно. На ней было черное платье с рукавами-буфами, сексуальным декольте и высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

(чтобы посмотреть другие фото, листайте вправо)

Наряд Маша дополнила колготами в сетку со стразами и черными босоножками на шпильке. Волосы она собрала в хвост и сделала макияж с черными стрелками. В ушах у нее были элегантные серьги. В руке знаменитость держала небольшую черную сумочку в виде капли с золотой бахромой.

У Ефросининой - красивые стройные ноги, которые грех не показывать. Ранее она их демонстрировала в романтическом черном платье с цветочным принтом.

Маша Ефросинина / Instagram Маши Ефросининой

Читайте также: