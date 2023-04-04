В платье с пикантным декольте и высоким разрезом: "Русалочка" Холли Бейли на премьере мелодрамы

Главная героиня фэнтезийного фильма "Русалочка" Холли Бейли посетила премьеру музыкальной мелодрамы Praise This, которая состоялась в Центре искусств Риальто при Университете штата Джорджия в Атланте.

Актриса появилась там в ярком аутфите. На ней было желтое платье до пола с полупрозрачным корсетным верхом. Наряд имел пикантное асимметричное декольте и высокий разрез. На плечах у нее была желтая накидка.

Холли Бейли / Фото: Getty Images

Образ Холли дополнила прозрачными туфлями, массивными бриллиантовыми серьгами, браслетами и крестиком с камнями на цепочке. Волосы Бейли заплели в дреды с бордовыми нитями, оставив спереди вьющиеся пряди. В макияже звезда сделала акцент на накладных пышных ресницах. Длинный серебряный маникюр с блестящим декором и белый педикюр завершили лук Холли.

Напомним, на кинопремии "Оскар" Бейли предстала в нежно-голубом платье из фатина с обнаженными плечами.

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