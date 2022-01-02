В платье с пикантным декольте и высоким разрезом: сексуальная Тина Кароль выступила на новогоднем концерте

Певица подчеркнула фигуру эффектным нарядом от бренда Mônot.
Тина Кароль опубликовала в Instagram фото своего эффектного образа, в котором она выступила на новогоднем концерте "Вечернего квартала".
Артистка предстала в черном платье-бюстье от бренда Mônot, основанного нью-йоркским дизайнером ливанского происхождения Эли Мизрахи. Оно имело сексуальное декольте и высокий разрез до бедра, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.
Наряд прекрасно подчеркнул соблазнительную фигуру Тины.
Аутфит Кароль дополнила черными капроновыми колготами, черными туфлями на шпильках, укладкой с локонами и вечерним макияжем с красной помадой. В ушах у нее были лаконичные серьги-кольца, а на руке – браслет.
Позировала звезда в объективе фотографа Natalia Kurgan.
"Радости духа, ясности ума и куража вам в эти праздничные дни!" – пожелала под снимками певица.
Ранее Тина продемонстрировала лук в клетчатом платье-пальто длины мини от украинского бренда Marianna Senchina с обнаженными плечами.
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