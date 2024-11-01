В платье с пикантным декольте и высоким разрезом: участница "Холостяка-13" восхитила красивым образом на проекте

На канале СТБ стартовал 13-й сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".

Главным героем проекта стал военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games — 28-летний Александр "Терен" Будько.

Холостяк уже познакомился со всеми девушками, пришедшими его завоевывать.

Один из самых эффектных образов продемонстрировала 28-летняя продюсер образовательных проектов Алина.

Девушка предстала перед Александром в элегантном черном платье макси с обнаженными плечами, пикантным декольте и высоким разрезом.

Лук Алина дополнила босоножками на шпильках. У нее была прическа с низким пучком, вечерний макияж, маникюр цвета бургунди и украшения с камнями.

Девушка подарила холостяку набор парфюмера. И вместе они создали аромат, который будет им напоминать об их знакомстве. "Терен", в свою очередь, подарил Алине, как и другим участницам, книгу с чистыми листками, чтобы она написала свою историю отношений с ним.

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