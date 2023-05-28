В платье с пикантным декольте: Кайли Дженнер сходила на ужин в Париже

Модель, бизнесвумен и звезда реалити Кайли Дженнер попала под прицел папарацци во время прогулки по Парижу.

25-летняя Кайли Дженнер выглядела гламурно, когда вышла на обед со своими друзьями в столице Франции и была запечатлена местными репортерами.

Звезда была в черном обтягивающем платье на бретельках и с глубоким декольте от бренда Bottega Veneta, дополнив образ кожаными туфлями-лодочками на каблуках и плетеной сумкой в руках на короткой золотой ручке.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Кайли уложила свои блестящие волосы прямым каскадом на плечи, сделала легкий макияж глаз, надела золотые серьги и тонкий золотой браслет, а также сделала светло-розовый маникюр. Ее образ был не кричащим, как это часто бывает, а достаточно лаконичным, но в то же время женственным.

На дорожки звезда иногда выходит в очень пикантных образах. И любит демонстрировать свои пышные формы во всей красе.

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