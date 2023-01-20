В платье с пикантным декольте: Кэтрин Зета-Джонс с мужем блистала на красной дорожке

Кэтрин Зета-Джонс и ее супруг Майкл Дуглас вышли в светское общество. Пара давно не появлялась на публике. В этот раз актриса произвела впечатление своим эффектным нарядом.

Супруги посетили ежегодную вечеринку BAFTA Burns Bash в отеле Fairmont Miramar Hotel and Bungalows в Санта-Монике, Калифорния.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: Getty Images

На Зета-Джонс было черно-золотое платье фасона "русалка" с пикантным декольте и небольшим шлейфом. 53-летняя знаменитость распустила волосы, сделала насыщенный макияж глаз, используя черную подводку и блестящие тени для век, и накрасила губы коричневой помадой. Вечерний образ актриса дополнила золотыми серьгами-висюльками и золотым плетеным браслетом на запястье, а также кольцом с крупным камнем на пальце.

Ее супруг Майкл Дуглас облачился в синий костюм, белую рубашку и темно-синий галстук. Пара позировала перед камерами фотографов в объятиях друг друга.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: Getty Images

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