В платье с пикантным декольте: Люпита Нионго на светской церемонии в Нью-Йорке

Люпита вышла на дорожку в черном лаконичном платье с глубоким V-образным вырезом на декольте практически до пупка. Аутфит звезда дополнила лаковыми туфлями-лодочками от Prada и маленький черным клатчем, который держала в руке. На пальце у актрисы сверкало кольцо, а ногти были накрашены бордовым лаком.

Люпита Нионго / Фото: Getty Images

Также Люпита надела колье из камней на шею и подвеску, а в ушах у нее были серьги-капли. Насыщенный вечерний макияж глаз и яркая помада на губах завершали образ актрисы.

На этой же церемонии, напомним, блистала также актриса Джулианна Мур. 61-летняя звезда надела молочно-белое платье от Carolina Herrera, которое также было с глубоким вырезом на груди.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

В церемонии приняла участие и Дженнифер Лоуренс. Во время мероприятия Дженнифер представляла картину "Все везде и сразу" - научно-фантастическую черную комедию режиссеров и сценаристов Дэниела Шайнерта и Дэна Квана. На сцену Лоуренс вышла в элегантном черном бархатном платье на тонких бретельках.

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