В платье с пикантным декольте: Николь Шерзингер в стильном аутфите от Carolina Herrera появилась на пресс-конференции

Николь Шерзингер / © Getty Images

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Николь Шерзингер посетила пресс-конференцию, организованную для номинантов на премию «Тони» 2025, которая состоялась в отеле Sofitel в Нью-Йорке. Она номинирована на лучшую главную женскую роль в мюзикле за работу в спектакле Эндрю Ллойда Уэббера «Бульвар Сансет».

Перед фотографами артистка предстала в стильном луке. Она была одета в платье цвета кэмел от бренда Carolina Herrera. Наряд имел широкие короткие рукава и большие пуговицы на юбке А-силуэта и одну — на поясе, который подчеркнул ее тонкую талию.

Николь Шерзингер / © Getty Images

Главным акцентом в аутфите Николь было пикнтное декольте, из-под которого выглядывал черный бюстгальтер с бежево-белым принтом.

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Образ Шерзингера дополнила замшевыми песочными туфлями. Из украшений певица использовала интересные золотые серьги с камнями, браслет и кольца. Волосы она собрала в высокий пучок, сделала красивый вечерний макияж и молочный маникюр.

Напомним, Николь Шерзингер на гала-вечер Time100 пришла в черном платье по фигуре с открытыми плечами и небольшим шлейфом от бренда Zuhair Murad.