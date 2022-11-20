В платье с пикантным декольте: Синди Кроуфорд на гала-вечере в Майами

56-летняя Кроуфорд блистала перед фотокамерами в нюдовом платье длины миди на тонких бретельках и с V-образным декольте, которое было полностью расшито пайетками. К наряду Синди подобрала золотистые босоножки на шпильках, надела часы с золотым ремешком и серьги-висюльки, усыпанные мелкими бриллиантами.

У Кроуфорд была эффектная укладка и легкий вечерний макияж, в котором она немного подчеркнула глаза и нанесла розовый блеск на губы. На гала-вечере модель получила награду Best Buddies - "Дух дружбы". Она присуждается лицам, проявившим истинный дух дружбы и щедрость в поддержке миссии организации по работе с людьми с нарушениями интеллекта и развития.

На протяжении более 20 лет Синди была защитником, настоящим другом и преданным сторонником Best Buddies и его миссии по созданию более инклюзивного мира для людей с нарушениями интеллекта и развития (IDD).

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Напомним, Синди уже давно не блистает на подиуме, но иногда все еще снимается в фотосетах. Мы показывали вам ее роскошную работу для ноябрьского выпуска польского Vogue.

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