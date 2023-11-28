В платье с пикантным вырезом и без бюстгальтера: эффектная Рейчел Макадамс позировала на красной дорожке премии

45-летняя канадская актриса выбрала для своего выхода в свет наряд от Givenchy.

Рейчел Макадамс посетила церемонию вручения премии Gotham Awards в Нью-Йорке, где отметили лучших представителей телевидения и кино.

Актриса появилась на красной дорожке в черном длинном платье с драпировкой от бренда Givenchy, которое имело пикантный вырез в зоне декольте. Под нарядом не было бюстгальтера.

Рейчел Макадамс / Фото: Associated Press

Образ Рейчел дополнила черными замшевыми туфлями от Aquazzura и роскошными украшениями от Bulgari: колье в виде змеи и кольца с камнями. Макадамс сделала объемную укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и завершила лук черным маникюром. Актриса выглядела эффектно и стройно.

Рейчел Макадамс / Фото: Associated Press

Напомним, премию также посетила Натали Портман, сияющая в платье с цветочным принтом от Модного дома Dior.

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