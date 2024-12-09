В платье с пикантным вырезом и на шпильках: эффектная Дженнифер Лопес позировала у плиты

55-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен – Дженнифер Лопес – показала в своем Instagram, чем занимается, когда возвращается поздно вечером со светских мероприятий. Оказывается, певица любит перекусить перед сном.

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

На фото она позировала у плиты, что-то помешивая в сковородке. "Моя любимая часть выходов куда-то – это возвращение домой на полуночный перекус", - написала Джен под фото.

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

На Лопес было красивое длинное платье, расшитое пайетками, с пикантным вырезом на груди и голой спиной. Ее вечерний образ дополняли черные босоножки на очень высоких каблуках и макияж с акцентом на глаза.

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Также Джен позировала в этом луке у елки.

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Ранее, напомним, Дженнифер Лопес в мини-юбке и жакете с пикантным декольте позировала на бранче. Она была одета в стильный черный костюм от бренда Patou, который состоял из мини-юбки со складками и жакета в стиле куртки с золотыми пуговицами и широким тканевым поясом. У нее было пикантное декольте, которое привлекало внимание.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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