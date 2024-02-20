В платье с пикантным вырезом и в жемчужных украшениях: Екатерина Бужинская выступила с благотворительным концертом в Черновцах

Народная артистка Екатерина Бужинская и заслуженный артист Украины Михаил Грицкан начали свой благотворительный тур "Воля" из родных Черновцов.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Фото и видео с концерта певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

На этот раз собирали средства для военного 82 бригады ДШВ – буковинца Богдана Смаля, который является боевым собратом родного брата Екатерины – Олега Ящука.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

"Он на Харьковщине потерял концовку и может передвигаться только с помощью протеза. Сейчас нуждается в "новой ножке", ведь большие осложнения – рецидив. Необходима длительная реабилитация и лечение", – написала Екатерина в посте.

Во время концерта прошел благотворительный аукцион. Среди лотов было изысканное платье Бужинской, которое разыграли более чем за 25 тысяч гривен, а затем подарили его невесте военного Марии.

Во время выступления артистка продемонстрировала несколько красивых образов. Один из самых эффектных – это черное длинное платье по фигуре с пикантным декольте и вырезом. Наряд Екатерина дополнила черными туфлями на шпильках, объемной прической с локонами, красивым макияжем и жемчужными украшениями.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская в элегантном черном платье на одно плечо с объемными рюшами, перьями и разрезом продемонстрировала стройные ноги.

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