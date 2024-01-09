В платье с пикантным вырезом под грудью: актриса в интересном наряде предстала на красной дорожке

Звезда сериала от ABC "Как избежать наказания за убийство" в красивом аутфите сияла на премии Emmy Awards.

Аджа Наоми Кинг была одной из гостей церемонии вручения премий Emmy Awards 2024 в Лос-Анджелесе.

Актриса выглядела прекрасно в интересном платье от бренда Alberta Ferretti, которое состояло из топа с серебряными переплетенными полосками и юбки из бежевой органзы.

Аджа Наоми Кинг / Фото: Associated Press

Под грудью на наряде был пикантный вырез, через который выглядывала ее пышная грудь. Обута она была в босоножки цвета металлик на высоких каблуках.

Аджа Наоми Кинг / Фото: Associated Press

Кинг сделала прическу с локонами, макияж с акцентом на глазах и завершила лук серьгами и кольцами от Irene Neuwirth.

Аджа Наоми Кинг / Фото: Associated Press

Напомним, а американская танцовщица Джулианна Гаф предстала на премии в черном платье макси от бренда Grace Ling с глубоким декольте до пупка и металлическим копьем под ключицами.

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