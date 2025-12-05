- Дата публикации
В платье с пикантными вырезами: Ана де Армас посетила кинофестиваль в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии стартовал международный кинофестиваль The Red Sea и в день открытия публике показали фильм «Гигант».
На мероприятие собрались известные голливудские актеры и местные звезды. Среди тех, что также вышел на красную дорожку была актриса Ана де Армас, которая в 2022 году сыграла Мэрилин Монро.
Актриса выбрала для мероприятия элегантное и эффектное черное длинное платье от Модного дома Louis Vuitton, с которым давно сотрудничает. Оно было из шелка и имело тонкие бретельки, драпировки на лифе и спине, а также изысканную вышивку серебристыми пайетками и кристаллами.
Вырезы сбоку на платье были очень глубокими, поэтому добавляли образу пикантности. Длинный шлейф платья также добавлял драматизма. Волосы Ана распустила и завершила лук лаконичными украшениями.