В платье с пикантными вырезами: Ана де Армас посетила кинофестиваль в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии стартовал международный кинофестиваль The Red Sea и в день открытия публике показали фильм «Гигант».

Юлия Каранковская
Ана де Армас

Ана де Армас / © Associated Press

На мероприятие собрались известные голливудские актеры и местные звезды. Среди тех, что также вышел на красную дорожку была актриса Ана де Армас, которая в 2022 году сыграла Мэрилин Монро.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Актриса выбрала для мероприятия элегантное и эффектное черное длинное платье от Модного дома Louis Vuitton, с которым давно сотрудничает. Оно было из шелка и имело тонкие бретельки, драпировки на лифе и спине, а также изысканную вышивку серебристыми пайетками и кристаллами.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Вырезы сбоку на платье были очень глубокими, поэтому добавляли образу пикантности. Длинный шлейф платья также добавлял драматизма. Волосы Ана распустила и завершила лук лаконичными украшениями.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

