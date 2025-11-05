- Дата публикации
В платье с пикантными вырезами: девушка Дамиано Давида поразила выбором прозрачного платья
20-летняя девушка тоже решила попробывать тренд на «голые» платья.
Американская певица и актриса Дав Камерон, известная многим также как девушка итальянского певца Дамиано Давида, появилась на церемонии вручения премии Glamour «Женщина года 2025», которая прошла в отеле Plaza.
29-летняя девушка выбрала длинное платье, красиво ниспадающее к полу, с открытой спиной и очень глубоким вырезом спереди.
Основа платья была выполнена из прозрачной черное ткани, а детали из листьев золотого и коричневого цветов, которые придавали гламурный штрих этому, в целом, смелому платью. Также у наряда был небольшой шлейф, а под платье Дав надела только бежевые безшовные трусы.
Дав решила оставить волосы распущенными, зачесав несколько прядей назад и оставив два локона по обе стороны лица. Она также сделала драматичный макияж, который идеально сочетался с ее образом.
Появление красавицы на красной дорожке этого гламурногоц мероприятия произошол после того, как она днем ранее блистала на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards в черно-золотом платье с перчатками от Carolina Herrera.