В платье с пикантными вырезами: Холли Бейли в эффектном аутфите сияла на музыкальном ивенте

24-летняя актриса и певица в кутюрном блестящем наряде появилась на церемонии.
Холли Бейли посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.
Перед фотокамерами девушка предстала в эффектном образе. На ней было кутюрное вишневое платье по фигуре и без бретелек от бренда Sophie, полностью расшитое бисером. Наряд имел пикантные вырезы в зоне декольте, на талии и бедре, а также бахрому на подоле.
Лук Холли дополнила атласными босоножками на шпильках и украшениями от Pandora: элегантными серьгами, парными золотыми браслетами и кольцами с бриллиантами.
Она сделала прическу с плетением и собрала ее в длинный хвост. На лице Бейли был макияж с пышными ресницами и бордовой помадой. Ногти на руках актриса накрасила в черный цвет, а на ногах – в темно-вишневый.
Напомним, Холли Бейли в гламурном золотом бикини, вязаный лиф которого был украшен жемчугом, принимала солнечные ванны у бассейна во время отдыха в Италии.
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