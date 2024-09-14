В платье с пикантными вырезами: Холли Бейли в эффектном аутфите сияла на музыкальном ивенте

Холли Бейли посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.

Перед фотокамерами девушка предстала в эффектном образе. На ней было кутюрное вишневое платье по фигуре и без бретелек от бренда Sophie, полностью расшитое бисером. Наряд имел пикантные вырезы в зоне декольте, на талии и бедре, а также бахрому на подоле.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Лук Холли дополнила атласными босоножками на шпильках и украшениями от Pandora: элегантными серьгами, парными золотыми браслетами и кольцами с бриллиантами.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Она сделала прическу с плетением и собрала ее в длинный хвост. На лице Бейли был макияж с пышными ресницами и бордовой помадой. Ногти на руках актриса накрасила в черный цвет, а на ногах – в темно-вишневый.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Напомним, Холли Бейли в гламурном золотом бикини, вязаный лиф которого был украшен жемчугом, принимала солнечные ванны у бассейна во время отдыха в Италии.

Читайте также: