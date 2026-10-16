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- Шоу-бизнес
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В платье с пикантными вырезами и бантиками: Кэти Перри позировала на благотворительном мероприятии
41-летняя певица подчеркнула фигуру эффектным черным нарядом с контрастными белыми деталями.
Кэти Перри посетила ежегодный благотворительный вечер Rare Impact Fund Benefit, который прошел в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе.
Для появления перед фотографами артистка выбрала черное макси-платье на бретельках с глубоким декольте от бренда Ilkyaz Ozel. Главной изюминкой наряда стал фигурный лиф с вырезами, открывавшими область под грудью и живот. Его украшали два небольших белых бантика.
Облегающий крой подчеркивал талию и бедра Кэти, а длинный подол почти полностью скрывал черные атласные туфли-лодочки на шпильках.
Аутфит Перри дополнила небольшими серьгами с камнями и кольцом. Волосы она уложила мягкими волнами, которые ниспадали ей на спину.
В макияже певица сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом и пышными ресницами, а для губ выбрала помаду темно-бежевого оттенка.
Напомним, Кэти Перри в красном платье с цветком на декольте посетила VIP-показ своего концертного фильма.