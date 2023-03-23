В платье с пикантными вырезами и глубоким декольте: Эшли Робертс отдохнула в Дубае

41-летняя Эшли, которая работает ведущей Heart FM Breakfast Show, сейчас находится на отдыхе в Арабских Эмиратах. Вчера в Instagram звезда поделилась серией снимков после того, как посетила вечеринку.

Звезда облачилась в черное пикантное платье с двумя смелыми вырезами по бокам и эффектной юбкой с оборками. Певица собрала свои светлые локоны в небрежную прическу и дополнила наряд соответствующими туфлями на тонких ремешках и высоких каблуках.

На одном из снимков Эшли запечатлена с Ритой Орой, девушки позировали на ступеньках. На фото Ора была тоже в черном платье с вырезом на спине и с золотой сумкой в руках.

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Напомним, в понедельник с Эшли и ее коллегой по работе на радио Амандой Холден случился забавный инцидент, когда они обе пришли в студию в одинаковых нарядах от бренда Reiss.

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