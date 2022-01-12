В платье с пикантными вырезами на талии: участница "Холостяка-11" в сексуальном луке сходила в кинотеатр

В платье с пикантными вырезами на талии: участница "Холостяка-11" в сексуальном луке сходила в кинотеатр

Александра Миколюк посетила премьеру франшизы "Кингс Мен".

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Александра Миколюк – стала гостьей допремьерного показа долгожданного фильма "Кингс Мен" режиссера Мэтью Вона. Событие состоялось в столичном кинотеатре "Оскар" (ТЦ Gulliver).

Перед фотографами Саша предстала в сексуальном аутфите. На ней было черное платье макси с пикантными вырезами на талии, придававшие его образу обольстительности.

Александра Миколюк/Фото Кирилл Авраменко

Наряд Саша дополнила черными сапогами на шпильках. Волосы она красиво уложила и сделала нежный макияж. На шее у нее было металлическое украшение.

Премьеру фильма посетила еще одна участница "Холостяка-11" – Анна Гузеева. Она сочетала в своем луке серую водолазку, красную мини-юбку с высокой талией и серые ботфорты на высокой платформе и шпильках.

Анна Гузеева/Фото Кирилл Авраменко

Посмотреть третью часть франшизы пришли также Анна Завальская, Даша Коломиец, Julik, Серж Смолин, Андрей Алферов, Алексей Дивеев-Церковный, Максим Гордеев, ART DEMUR, Максим Фрай, кинокритики и блоггеры.

Анна Завальская/Фото Кирилл Авраменко

Даша Коломиец/Фото Кирилл Авраменко

Julik/Фото Кирилл Авраменко

О фильме:

"Кингс Мен" – третья часть популярной истории о разведывательном агентстве, которое противостоит самым страшным тиранам и преступным гениям. На этот раз лента рассказывает о становлении агентства. В картине сыграли Рэйф Файнз, Джемма Артертон, Рис Иванс, Даниэль Брюль и другие.

"Кингс Мен" стартует в украинском кинопрокате 13 января.

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