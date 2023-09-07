В платье с помятой накидкой на спине: израильская модель Бар Рафаэли на красной дорожке кинофестиваля

Звезда озадачила неопрятным видом своего наряда.
38-летняя израильская модель Бар Рафаэли, известная своим сотрудничеством с многими известными брендами и глянцами, вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в Италии. Она посетила мероприятие 6 сентября и посмотрела премьеру фильма "Происхождение", американского режиссера Авы Дюверней.
На Бар было длинное черное атласное платье с глубоким и эффектным декольте в форме сердца и без бретелек от бренда Elisabetta Franchi.
Наряд был однотонным спереди, но также имел белую накидку-шлейф сделанную из довольно плотной хлопковой ткани, которая значительно помялась хотя это могла быть и задумка дизайнера изначально.
Дополнили образ Рафаэли драгоценности из золота и бриллиантов в виде мелких цветов, черные босоножки, очень лаконичные макияж и прическа.
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