В платье с помятой накидкой на спине: израильская модель Бар Рафаэли на красной дорожке кинофестиваля

38-летняя израильская модель Бар Рафаэли, известная своим сотрудничеством с многими известными брендами и глянцами, вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в Италии. Она посетила мероприятие 6 сентября и посмотрела премьеру фильма "Происхождение", американского режиссера Авы Дюверней.

Бар Рафаэли / Фото: Associated Press

На Бар было длинное черное атласное платье с глубоким и эффектным декольте в форме сердца и без бретелек от бренда Elisabetta Franchi.

Наряд был однотонным спереди, но также имел белую накидку-шлейф сделанную из довольно плотной хлопковой ткани, которая значительно помялась хотя это могла быть и задумка дизайнера изначально.

Бар Рафаэли / Фото: Associated Press

Бар Рафаэли / Фото: Associated Press

Дополнили образ Рафаэли драгоценности из золота и бриллиантов в виде мелких цветов, черные босоножки, очень лаконичные макияж и прическа.

Бар Рафаэли / Фото: Associated Press

Читайте также: