В платье с портретом лучшего друга: Джулия Робертс удивила выбором наряда для красной дорожки

Она решила забавно продемонстрировать свою поддержку другу с помощью платья, сшитого на заказ.

На прошлой неделе состоялась церемония вручения Премии Центра Кеннеди. Это ежегодная премия, вручаемая за значимый вклад в развитие американской культуры. Одним из лауреатов церемонии был актер Джордж Клуни, который пришел на вручение этой престижной награды в компании своей жены Амаль Клуни.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Однако также среди гостей мероприятия была коллега и близкая подруга актера - оскароносная актриса Джулия Робертс. Для своего появления на красной дорожке звезда выбрала черное платье от бренда Moschino.

Платье актрисы было эксклюзивным и разработанным Джереми Скоттом - американским модельером и дизайнером одежды, который является креативным директором Модного дома Moschino и владельцем собственного лейбла — Jeremy Scott. Для Джулии он создал черное атласное платье А-силуэта, которое было украшено фотографиями Джорджа Клуни в рамках. Выход актрисы в этом образе стал одним из самых ярких появлений на этом мероприятии.

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

На платье были использованы фотографий Клуни разных лет, начиная с его дней в сериале "Скорая помощь" и заканчивая его последними работами. Робертс дополнила свой образ серьгами-кольцами и блейзером Moschino, а ее волосы были уложены в легкие волны.

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Джулия и Джордж довольно близкие друзья и за свою многолетнюю работу в Голливуде сыграли во многих совместных фильмах. Их знакомство состоялось 22 года тому назад перед съемками фильма "Одиннадцать друзей Оушена".

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