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- Шоу-бизнес
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В платье с поцелуями: Рэйчел Зеглер, сыгравшая в "Белоснежке", посетила премьеру в театре
23-летняя актриса попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.
Рэйчел Зеглер, сыгравшую в новой «Белоснежке», подловили по пути на вечеринку, которая состоялась после премьеры нашумевшей премьеры мюзикла «Доброй ночи и удачи» (Good Night And Good Luck) на Бродвее, в котором главную роль сыграл легендарный Джордж Клуни.
Девушка надела на мероприятие белое обтягивающее платье от бренда Altuzarra с голубым принтом в виде отпечатка губ. У него были длинные рукава, открытые плечи и складки на животе. Также Рэйчел дополнила образ золотыми серьгами, макияжем и лаконичной прической.
Также в театре в тот день появилось много других знаменитостей, которые пришли поддержать Джорджа Клуни. В частности под прицел фотографов попали: певица Кайли Миноуг, активистка Моника Левински, а также актриса Ума Турман.
Джордж Клуни, как главная звезда мероприятия, тоже вышел на красную дорожку, но без своей жены Амаль. Также заметно, что актер покрасил ради роли волосы из-за чего выглядел совершенно иначе.