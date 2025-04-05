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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
6
Время на прочтение
1 мин

В платье с поцелуями: Рэйчел Зеглер, сыгравшая в "Белоснежке", посетила премьеру в театре

23-летняя актриса попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рэйчел Зеглер

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер, сыгравшую в новой «Белоснежке», подловили по пути на вечеринку, которая состоялась после премьеры нашумевшей премьеры мюзикла «Доброй ночи и удачи» (Good Night And Good Luck) на Бродвее, в котором главную роль сыграл легендарный Джордж Клуни.

Девушка надела на мероприятие белое обтягивающее платье от бренда Altuzarra с голубым принтом в виде отпечатка губ. У него были длинные рукава, открытые плечи и складки на животе. Также Рэйчел дополнила образ золотыми серьгами, макияжем и лаконичной прической.

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Также в театре в тот день появилось много других знаменитостей, которые пришли поддержать Джорджа Клуни. В частности под прицел фотографов попали: певица Кайли Миноуг, активистка Моника Левински, а также актриса Ума Турман.

Кайли Миноуг / © Associated Press

Кайли Миноуг / © Associated Press

Моника Левински / © Getty Images

Моника Левински / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Джордж Клуни, как главная звезда мероприятия, тоже вышел на красную дорожку, но без своей жены Амаль. Также заметно, что актер покрасил ради роли волосы из-за чего выглядел совершенно иначе.

Джордж Клуни / © Associated Press

Джордж Клуни / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
6
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