В платье с принтом горошек от Chanel: Кирстен Данст с мужем появилась на красной дорожке

Кирстен Данст посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию награждения премии Emmy Awards.

На красной дорожке она предстала вместе со своим мужем – актером Джесси Племонсом, который обнимал ее за талию.

Кирстен Данст и Джесси Племонс / Фото: Associated Press

Данст выбрала для своего появления черное кутюрное платье в красный мелкий горошек из коллекции весна-лето 2023 года бренда Chanel. Ей сделали элегантную прическу и макияж с красной помадой. В ушах у актрисы были серьги в виде цветов, а на руке – кольцо с камнями.

Кирстен Данст / Фото: Associated Press

Кирстен Данст / Фото: Associated Press

Племонс был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.

Напомним, на кинопремию Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс Кирстен Данст пришла в длинном черном платье Valentino с гофрированной тканью в зоне лифа и легкой многослойной юбкой.

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