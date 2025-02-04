В платье с принтом "гусиная лапка": Рене Зеллвегер на премьере фильма "Бриджит Джонс"

В преддверии выхода в прокат новой части фильма "Бриджит Джонс", главная актриса появилась на его премьерном показе в Амстердаме.

Рене Зеллвегер позировала фотографам в платье на одно плечо от бренда Tamara Ralph из коллекции осень-зима 2024. Это было платье-футляр в принт "гусиная лапка", которое украшали также складки на бедре и большие гламурные пуговицы.

Носила это платье Рене в сочетании с лаконичными черными туфлями-лодочками, макияж сделала сдержанный, а волосы собрала, оставив несколько прядей ниспадать на ее лицо.

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

Премьерные показы картины состоялись уже в нескольких странах. В частности 55-летняя актриса в элегантном образе total black представила четвертую часть культового фильма, которая теперь называется "Бриджит Джонс: Влюблена в парня", в Лондоне. Ее платье-пальто было от Dior.

Рене Зеллвеґер / Фото: Getty Images

В украинский прокат фильм выйдет ко Дню всех влюбленных 13 февраля.

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