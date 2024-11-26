В платье с принтом и без макияжа: Памела Андерсон на показе своего нового фильма

Актриса сейчас переживает ренессанс своей карьеры, ведь в декабре с ее участием выйдет новый фильм.

После перерыва в съемках Памела Андерсон вернулась в мир шоу-бизнеса, и сейчас происходит настоящий ренессанс ее карьеры актрисы. Она снялась в драматическом фильме "Последняя танцовщица" режиссера Джиа Копполы по сценарию Кейт Герстен.

Однако если в 90-х Памела привлекала внимание своими эффектными нарядами в мини-платьях, декольте и дерзкими образами, то сейчас актриса стала настоящие воплощением элегантности и натуральной красоты. Памела полностью отказалась от макияжа и совершенно откровенно показывает все свои морщинки и пигментацию кожи выходя в свет.

Во время одной из презентаций фильма в Лондоне Андерсон вышла на публику в темном платье от бренда Vivienne Westwood из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025. Мероприятие проходило в Picturehouse Central Cinema. У наряда были длинные рукава и воротник-стойка с белой отделкой. Ткань платья была в мелкий принт, а дополнила наряд звезда широким черным поясом с дырками, туфлями на каблуках и легкой укладкой.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали ее образ в белом цвете, когда актриса посетила специальный независимый показ фильма "Последняя танцовщица" в Лос-Анджелесе. Картина расскажет историю женщины, которая после тридцати лет успешной карьеры танцовщицы должна спланировать свое будущее, поскольку шоу, в котором она работала, внезапно закрывается.

Читайте также:

Красивые образы Памелы Андерсон (18 фото)