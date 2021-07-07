В платье с принтом и босоножках на шпильках: Джоди Фостер подловили папарацци в Каннах

В платье с принтом и босоножках на шпильках: Джоди Фостер подловили папарацци в Каннах

58-летняя американская актриса была запечатлена в Каннах репортерами.

Вчера Джоди Фостер блистала на красной дорожке стартовавшего 74-го Каннсого кинофестиваля. Она вышла к фотографам в белом платье по фигуре, расшитом стразами, с прорезями на плечах. Сопровождала актрису на мероприятии ее супруга Александра Хедисон, которая была в элегантном черном платье и в золотых босоножках на плоской подошве. В руках у нее был золотой клатч.

Джоди Фостер и Александра Хедисон в Каннах / Associated Press

Сегодня Джоди Фостер сфотографировали на выходе из отеля. Одета актриса была в легкое платье-миди с пестрым принтом и черные босоножки на высоких каблуках. В руках Фостер держала маску, на лице у нее были черные солнцезащитные очки, а волосы распущены.

Джоди Фостер / Getty Images

Знаменитость приехала в Канны, чтобы получить награду за вклад в кинематограф, и еще не раз появится на красной дорожке.

Читайте также: Все новости о 74-ом Каннском кинофестивале

74-й Каннский кинофестиваль (24 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку