В платье с принтом и разрезом: победительница "Холостяка-13" Инна Белень понежилась в джакузи

Инна Белень

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Победительница «Холостяка-13», блогер - Инна Белень - показала в своем Telegram-канале новые снимки из поездки в Одессу.

Вечером Инна расслабилась в СПА. Она нежилась в джакузи, сауне, соляной комнате и на шезлонге у бассейна, где и сфотографировалась.

На снимках блогер предстала в белом платье на тонких бретельках, с синим принтом, черным поясом-бантом и высоким разрезом.

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Напомним, Инна Белень похвасталась аутфитом в полупрозрачном кружевном корсетном топе, черной юбке и чулках с кружевом.