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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
308
Время на прочтение
1 мин

В платье с принтом и разрезом: победительница "Холостяка-13" Инна Белень понежилась в джакузи

Инна Белень показала фото из путешествия в Одессу.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Инна Белень

Инна Белень

Победительница «Холостяка-13», блогер - Инна Белень - показала в своем Telegram-канале новые снимки из поездки в Одессу.

Вечером Инна расслабилась в СПА. Она нежилась в джакузи, сауне, соляной комнате и на шезлонге у бассейна, где и сфотографировалась.

На снимках блогер предстала в белом платье на тонких бретельках, с синим принтом, черным поясом-бантом и высоким разрезом.

Напомним, Инна Белень похвасталась аутфитом в полупрозрачном кружевном корсетном топе, черной юбке и чулках с кружевом.

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Дата публикации
Количество просмотров
308
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