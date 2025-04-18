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- Шоу-бизнес
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В платье с принтом и разрезом: победительница "Холостяка-13" Инна Белень понежилась в джакузи
Инна Белень показала фото из путешествия в Одессу.
Победительница «Холостяка-13», блогер - Инна Белень - показала в своем Telegram-канале новые снимки из поездки в Одессу.
Вечером Инна расслабилась в СПА. Она нежилась в джакузи, сауне, соляной комнате и на шезлонге у бассейна, где и сфотографировалась.
На снимках блогер предстала в белом платье на тонких бретельках, с синим принтом, черным поясом-бантом и высоким разрезом.
Напомним, Инна Белень похвасталась аутфитом в полупрозрачном кружевном корсетном топе, черной юбке и чулках с кружевом.