В платье с принтом и серьгах-кольцах: стильная Мэй Маск на премьере фильма своей дочери

В платье с принтом и серьгах-кольцах: стильная Мэй Маск на премьере фильма своей дочери

Знаменитость была, как всегда, потрясающей и элегантной.

Мама Илона Маска, 73-летняя бизнесвумен Мэй Маск, посетила на этой неделе Бостон, чтобы побывать на премьере фильма Gabriel Rapture Part 1, который срежиссировала ее дочь Тоска Маск.

Для такого важного мероприятия знаменитость выбрала платье ниже колен винного оттенка и с огромными красными цветами, которое сочетала с бежевыми туфлями-лодочками и крупными серьгами-кольцами.

Мэй Маск / Getty Images

47-летняя Тоска выбрала для премьеры длинное белое платье с рукавами и золотым принтом, которое расстегнула на груди и сочетала с шелковым топом. Образ она дополнила несколькими золотыми украшениями.

Мэй Маск и Тоска Маск / Getty Images

А что касается фильма, то судя по трейлеру, это будет очередная романтичная история. Действие фильма разворачивается вокруг тайного романа между профессором Габриэлем Эмерсоном и Джулией Митчелл, счастье которых оказывается под угрозой, когда они возвращаются из своего романтического отпуска в Италии. Похоже, что в фильме зрителей ждут любовные интриги. Кстати, фильм снят по мотивам самого продаваемого романа Сильвейна Рейнарда - канадского писателя, который не раскрывает своей настоящей личности. Сильвейн Рейнард - псевдоним, а все биографические моменты о нем упущены.

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