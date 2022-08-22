В платье с принтом и серьгах-петушках: романтический образ Тины Кароль

Артистка продемонстрировала красивый лук.
На фан-странице Тины Кароль в Instagram появились фотографии нового красивого аутфита артистки.
Она предстала в романтичном белом платье миди с принтом, прекрасно сидевшем на ее стройной фигуре.
Образ Тина дополнила аккуратной прической с легкими локонами и макияжем с коричнево-бордовой помадой.
Изюминку в ее лук добавили интересные золотые серьги, похожие на керамического петушка, который харьковская художница подарили Борису Джонсону во время его визита в Украину.
Ранее Кароль показала фолловерам свои нежные фотографии крупным планом.
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