В платье с принтом и серьгах-петушках: романтический образ Тины Кароль

На фан-странице Тины Кароль в Instagram появились фотографии нового красивого аутфита артистки.

Она предстала в романтичном белом платье миди с принтом, прекрасно сидевшем на ее стройной фигуре.

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Образ Тина дополнила аккуратной прической с легкими локонами и макияжем с коричнево-бордовой помадой.

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Изюминку в ее лук добавили интересные золотые серьги, похожие на керамического петушка, который харьковская художница подарили Борису Джонсону во время его визита в Украину.

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Ранее Кароль показала фолловерам свои нежные фотографии крупным планом.

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