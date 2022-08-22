Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье с принтом и серьгах-петушках: романтический образ Тины Кароль

Дата публикации
Просмотры
1380
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье с принтом и серьгах-петушках: романтический образ Тины Кароль

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Артистка продемонстрировала красивый лук.

На фан-странице Тины Кароль в Instagram появились фотографии нового красивого аутфита артистки.

Она предстала в романтичном белом платье миди с принтом, прекрасно сидевшем на ее стройной фигуре.

Тина Король / © Тина Кароль
Тина Король / Фото: Тина Кароль

Образ Тина дополнила аккуратной прической с легкими локонами и макияжем с коричнево-бордовой помадой.

Тина Король / © Тина Кароль
Тина Король / Фото: Тина Кароль

Изюминку в ее лук добавили интересные золотые серьги, похожие на керамического петушка, который харьковская художница подарили Борису Джонсону во время его визита в Украину.

Тина Король / © Тина Кароль
Тина Король / Фото: Тина Кароль

Ранее Кароль показала фолловерам свои нежные фотографии крупным планом.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация