В платье с принтом и стильных шлепанцах: летний аутфит Кати Осадчей

Ведущая "Светской жизни" похвасталась новым образом и пожелала фолловерам хорошего воскресенья.

Беременная Катя Осадчая опубликовала в Instagram новое летнее фото и пожелала всем замечательного воскресенья.

Позировала ведущая в голубом платье с принтом длины миди и белых стильных шлепанцах. Свой лук она дополнила соломенной шляпой и черными очками. Позировала ведущая между кустами красивых цветов.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

В подписи к фото Осадчая отметила, что она планирует сделать в июне.

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"Великолепного всем воскресенья! Лето мчится, надо много успеть. На июнь обязательные пункты — килограммы черешни, восход солнца в Одессе, вечерние кинопросмотры на свежем воздухе и заплыв на Днепре. Главное, успеть все это между съемками, а какие у вас планы на первый месяц лета?" — написала Катя под фотографией.

Недавно Осадчая с мужем отдыхала в Турции. Там она продемонстрировала яркий образ. Катя позировала на пляже, сидя на стуле, в длинном свободном платье цвета фуксии с рюшами на плечах, которое скрывало ее фигуру. Наряд она сочетала со светлыми балетками. Волосы она завязала в пучок.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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