В платье с принтом мильфлер и рюшами: Аманда Холден в романтическом образе сходила на работу

Радиоведущая выглядела очень женственно и мило.
Аманда Холден попала в объективы папарацци, когда вышла с работы из студии Global Radio, где она работает на радиостанции Heart, что в Лондоне.
Знаменитость выглядела, как всегда, прекрасно и нежно. Она продемонстрировала романтический образ в асимметричном платье с принтом мильфлер – множеством мелких цветов и рюшами на юбке. Зона декольте была расшита тонкой белой полоской кружева. Тонкие бретельки свисали с плеч.
Наряд Холден сочетала с замшевыми коричневыми босоножками на шпильке. В руке она несла белый плетеный клатч. Волосы ее были распущены, а на лице были солнцезащитные очки.
Ранее Аманда продемонстрировала еще один лук с похожим узором мильфлер. Она подчеркнула стройные ноги красным цветочным мини-платьем с рюшами на юбке.
Аутфит ведущая завершила черными босоножками, красным клатчем и черными очками.
Напомним, Аманда в роскошном образе появилась в прямом эфире песенного конкурса "Евровидение", чтобы объявить результаты голосования жюри. На ней было полупрозрачное платье с подчеркнутой тонким поясом талией и шлейфом. Ткань была украшена вышивкой бисером и пайетками, а вот рукава и плечи платья украшали страусиные перья.
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