В платье с принтом polka dot и 3D-цветком: Эмма Робертс в милом луке предстала на Неделе моды в Париже

33-летняя Эмма Робертс выглядела очаровательно на фэшн-событии.
Племянница Джулии Робертс – Эмма Робертс – посетила показ коллекции весна-лето 2025 года бренда Zimmermann, который состоялся в рамках Парижской недели моды.
Там девушка появилась в черном длинном платье в крупный белый горох и с обнаженными плечами, украшенном большим 3D-цветком.
Робертс собралась волосы сзади, выпустив спереди пряди, сделала макияж с помадой цвета пыльной розы, уши она украсила элегантными золотыми серьгами, а на ее пальце было золотое кольцо с бриллиантом.
Напомним, Эмма Робертс появилась в Нью-Йорке в красном мини-платье от польского бренда Magda Butrym с длинными рукавами, драпировкой на юбке и накидкой, которая придавала ее аутфиту нотку драматизма.
Читайте также:
- В платье с обнаженной спиной от Valentino: племянница Джулии Робертс в сексуальном образе появилась на ивенте
- В платье оттенка спелой вишни: племянница Джулии Робертс посетила презентацию супергеройского фильма
- В маленьком черном платье и с необычной сумкой: племянница Джулии Робертс на красной дорожке