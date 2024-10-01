В платье с принтом polka dot и 3D-цветком: Эмма Робертс в милом луке предстала на Неделе моды в Париже

Племянница Джулии Робертс – Эмма Робертс – посетила показ коллекции весна-лето 2025 года бренда Zimmermann, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Там девушка появилась в черном длинном платье в крупный белый горох и с обнаженными плечами, украшенном большим 3D-цветком.

Эмма Робертс / Фото: Getty Images

Робертс собралась волосы сзади, выпустив спереди пряди, сделала макияж с помадой цвета пыльной розы, уши она украсила элегантными золотыми серьгами, а на ее пальце было золотое кольцо с бриллиантом.

Напомним, Эмма Робертс появилась в Нью-Йорке в красном мини-платье от польского бренда Magda Butrym с длинными рукавами, драпировкой на юбке и накидкой, которая придавала ее аутфиту нотку драматизма.

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