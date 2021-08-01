В платье с принтом polka dot и на шпильках: Леди Гага вышла на улицы Нью-Йорка в образе 50-х годов

В платье с принтом polka dot и на шпильках: Леди Гага вышла на улицы Нью-Йорка в образе 50-х годов

35-летняя певица и актриса любит носить гороховый принт.

Леди Гага попала в объективы папарацци вчера, 31 июля, в Нью-Йорке, когда она приехала на репетицию своего шоу, на котором представит второй альбом, созданный совместно с эстрадно-джазовым артистом – 94-летним Тони Беннеттлм.

Гага продемонстрировала красивый образ в стиле 50-х. На ней было черное атласное платье с принтом polka dot длины миди с белым воротником и манжетами.

Леди Гага / Getty Images

Наряд звезда дополнила белыми лодочками на шпильках и белой сумкой с надписью Love for sale.

Волосы она собрала в низкий пучок, накрасила губы яркой розовой помадой и спрятала глаза под черными стильными очками. Лаконичные серьги завершили красивый аутфит Гаги.

Леди Гага / Getty Images

Артистка любит носить гороховый принт. В наряде коричневого цвета и с принтом polka dot Гага появилась на съемочной площадке фильма "Дом Гуччи", где она играет Патрицию Реджиани - бывшую жену Маурицио Гуччи, наследника модной династии Gucci.

Леди Гага / Getty Images

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Леди Гага на съемках фильма "Дом Гуччи" (14 фото)

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