В платье с принтом polka dot и обнаженными плечами: красивая Ярослава Магучих получила награду на церемонии в Монако

Ярослава Магучих приняла участие в церемонии награждения World Athletics Awards 2024 в Монако. На сцене спортсменке вручили награду "Лучшая легкоатлетка 2024" по версии Международной федерации легкой атлетики (World Athletics).

"Это был год, полный вызовов, но у меня были незабываемые моменты, как мое олимпийское золото и мировой рекорд. Украинцы так сильны и я пытаюсь показать свой путь, что мы сильны и мы никогда не сдадимся", – сказала Магучих со сцены.

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

На мероприятии она предстала в романтическом образе. На Ярославе было бежевое платье миди с принтом polka dot и обнаженными плечами. Наряд она дополнила бежевыми колготами и светлыми слингбэками на невысоких шпильках.

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Спортсменка сделала прическу с локонами, макияж с блестящими тенями и розовой помадой, уши украсила серьгами-гвоздями, шею – деликатной цепочкой с подвеской, а на запястье были часы.

Напомним, Ярослава Магучих показала снимки в ярком купальнике.

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