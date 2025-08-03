В платье с принтом polka dot и рюшами: Джулия Гарнер в образе от Gucci пришла на премьеру хоррора "Оружие"

Джулия Гарнер / © Associated Press

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Джулия Гарнер посетила в Лос-Анджелесе премьеру детективного фильма ужасов «Оружие», в котором она сыграла главную роль.

Джулия Гарнер и Джош Бролин / © Associated Press

Актриса выбрала для своего появления на мероприятии элегантное асимметричное черно-белое платье приталенного силуэта с принтом polka dot из круизной коллекции 2026 бренда Gucci. Наряд имел одно обнаженное плечо, а на другом было украшено объемными рюшами. Талию звезда подчеркнула черным поясом с крокодильим тиснением.

Джулия Гарнер / © Associated Press

Аутфит Гарнер дополнила ретро-прической в стиле 20-х годов, макияжем с красной помадой и бордовым маникюром. Лук она завершила украшениями от Beladora.

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Джулия Гарнер / © Associated Press

О фильме:

В маленьком городке Мейбрук однажды утром на урок к учительнице младших классов, миссис Гэнди (Джули Гарнер), не явился целый класс. Оказывается, предыдущей ночью, ровно в 2:17, 17 детей одновременно встали с кроватей, вышли из дома — и исчезли в темноте без следа. Но действительно ли они действовали по собственной воле? Что или кто стоит за этим жутким исчезновением, которое потрясло всю общину?

«Оружие» — новый полнометражный триллер Зака Креггера, актера, продюсера и режиссера, известного по фильмам «Варвар» и «Компаньон». На создание ленты его частично вдохновила «Магнолия» Пола Томаса Андерсона. Права на фильм вызвали ожесточенную борьбу между гигантами индустрии — среди них Netflix, TriStar Pictures, Universal Pictures и New Line Cinema, последняя из которых в итоге одержала победу.

В главных ролях — Джош Бролин («Люди в черном 3», «Дэдпул 2»), Джулия Гарнер («Озарк»), Олден Эйренрайк («Оппенгеймер»), Остин Абрамс («Ходячие мертвецы») и Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж»).

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Напомним, в украинский прокат фильм «Оружие» выходит 7 августа.