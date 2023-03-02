В платье с принтом "рыси" и откровенным декольте: американская певица продемонстрировала пышный бюст на музыкальной премии

23-летняя Мэдисон Бир выбирала для своего выхода наряд с "хищным" принтом.

Мэдисон Бир посетила церемонию вручения наград Billboard Women in Music Awards 2023, которая прошла в кинотеатре YouTube в Инглвуде, Калифорния.

Перед фотокамерами артистка предстала в эффектном образе. Она надела платье макси по фигуре с принтом "рыси" от Roberto Cavalli. Наряд имел небольшой шлейф и откровенное декольте, которое идеально подчеркнуло сексуальный пышный бюст Мэдисон.

Мэдисон Бир / Фото: Associated Press

Бир распустила волосы, сделала нежный макияж и отказалась от аксессуаров, ведь зачем чем-то отвлекать внимание от соблазнительного декольте.

Мэдисон Бир / Фото: Associated Press

Мэдисон обожает акцентировать внимание в своих аутфитах на бюсте. На amfAR Gala в Лос-Анджелесе певица предстала в роскошном серебряном платье, расшитом камнями и пайетками, с американской проймой и декольте, от которого было трудно отвести взгляд.

Мэдисон Бир / Фото: Associated Press

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