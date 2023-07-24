В платье с принтом "зебра": модель Шанина Шейк под прицелом папарацци

Известная модель сходила на день рождения к подруге.
32-летняя австралийская модель и звезда бельевого бренда Victoria’s Secret Шанина Шейк попала под прицел папарацци по пути на вечеринку. Звезда сходила в ресторан Craig's в Лос-Анджелесе, где праздновала день рождения ее подруга и коллега Сара Сампайо.
Для праздника Шанина надела мини-платье на бретельках и с принтом "зебра", которое дополнила черной сумкой на короткой ручке и слингбэками. Также она надела несколько лаконичных украшений: золотые серьги-кольца и браслеты на запястье.
Также Шейк собрала волосы в высокий пучок и сделала макияж с румянами нежного кораллового оттенка.
А вот сама Сара надела на свой праздник мини-платье от New Arrivals с пайетками и широкими бретельками. Наряд она дополнила сумкой и туфлями с белыми бусинами.
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