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В платье с принтом "зебра": роскошная "Чудо-женщина" Галь Гадот на мероприятии в Беверли-Хиллз

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В платье с принтом "зебра": роскошная "Чудо-женщина" Галь Гадот на мероприятии в Беверли-Хиллз

Галь Гадот / Фото: Getty Images

Знаменитость отдала предпочтение анималистичному принту.

Звезда серии супергеройских фильмов о "Чудо-женщине" посетила гламурное мероприятие в Беверли-Хиллз, посвященное 250-летию легендарного бренда шампанского Veuve Clicquot.

Перед камерами актриса и мать троих детей появилась в платье с принтом "зебра" от бренда Michael Kors и с черным клатчем от Tyler Ellis. Обтягивающее платье на бретельках было ниже колен и хорошо сидело на фигуре знаменитости.

Дополняли наряд черные босоножки, укладка в виде легкой волны и украшения от Tiffany & Co.

Галь Гадот / © Getty Images
Галь Гадот / Фото: Getty Images

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