В платье с привлекательным декольте: роскошная Моника Беллуччи сияла на открытии Венецианского кинофестиваля

Моника Беллуччи посетила открытие 81 Венецианского кинофестиваля на итальянском острове Лидо. На красной дорожке она появилась вместе со своим любимым – режиссером Тимом Бертоном. Кстати, именно его лента "Битлджюс" стала картиной-открытием фестиваля.

Тим Бертон и Моника Беллуччи / Фото: Associated Press

Моника сияла перед публикой в роскошном аутфите. На ней было вечернее платье макси ее любимого черного цвета с объемным верхом от бренда Vivienne Westwood. Главный акцент в ее образе был на соблазнительном декольте.

Моника Беллуччи / Фото: Associated Press

Беллуччи скомбинировала платье с черными босоножками на высоких платформах и каблуках, а также с черным атласным клатчем. На лице у нее были очки, а на шее – красивое разноцветное колье с каплевидным рубином. Волосы ей уложили в легкие волны и сделали нежный макияж.

Тим Бертон и Моника Беллуччи / Фото: Associated Press

Моника Беллуччи и Тим Бертон / Фото: Associated Press

О фильме "Битлджюс Битлджюс":

После неожиданной семейной трагедии три поколения семьи Дитц возвращаются домой в Винтер-Ривер. Жизнь Лидии, которую до сих пор преследует Битлджюс, переворачивается вверх дном. Ее мятежная дочь-подросток Астрид находит на чердаке таинственный макет города и случайно открывает портал в загробный мир. Проблемы назревают в обоих мирах, поэтому это лишь вопрос времени, когда кто-то трижды произнесет имя Битлджюса. Как только это произойдет, озорной демон вернется и устроит хаос в своем фирменном стиле.

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