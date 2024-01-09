В платье с прозрачной юбкой: Эмма Стоун сияла в необычном наряде во время премьеры сериала

Обладательница "Золотого глобуса" - актриса Эмма Стоун - украсила очередную красную дорожку, поскольку появилась на премьере своего нового проекта - черной комедии "Проклятие". Мероприятие состоялось в Театре изящных искусств в Беверли-Хиллз.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Эмма сыграла в шоу главную роль, а также является сопродюсером сериала вместе со своим мужем Дэйвом МакКэри через их компанию Fruit Tree Productions. На презентации она привлекла внимание, поскольку позировала фотографам в черном платье с частично прозрачной юбкой и тонкими бретельками от бренда Givenchy.

Наряд является часть коллекции весна-лето 2024 и для Стоун его немного изменили и сделали более закрытым - оригинальная версия практически полностью прозрачная. У платья также были тонкие бретельки, а на декольте его украшала небольшая черная роза из ткани. Образ она дополнила черными капроновыми колготками, туфлями на каблуках, а также лаконичной прической и макияжем. Образ привлек внимание, ведь впервые за длительное время она надела что-то кроме Louis Vuitton.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Сериал рассказывает о паре телеведущих, которые пытаются запустить новое шоу "Филантропия", а также наладить семейную жизнь.

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