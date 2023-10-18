В платье с прозрачной юбкой и декольте: Лили Аллен блистала на церемонии в эффектном наряде

Ее платье было от Philosophy Di Lorenzo Serafini и сшито на заказ.

Британская певица Лили Аллен посетила церемонию вручения премии Glamour Women of the Year Awards 2023, которая состоялась в Лондоне. Это ежегодное мероприятие проводится журналом Glamour, а премии на нем присуждаются выдающимся и вдохновляющим женщинам самых разных сфер деятельности.

Звезда появилась на церемонии в длинном черном платье-боди с полупрозрачной юбкой. Наряд был полностью усыпан стразами и имел откровенное декольте с халтером.

На юбке платья был высокий разрез, который позволял ей демонстрировать босоножки на высоких платформах.

Лили Аллен / Фото: Associated Press

Образ Лили дополнила сумкой-шаром из бисера, длинным красным маникюром и большими серьгами с бриллиантами в ушах. Волосы певица уложила гелем назад и сделала макияж.

Лили Аллен / Фото: Associated Press

Также на этой церемонии появилась "Русалочка" Холли Бейли в черном мини-платье с цветами на подоле.

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