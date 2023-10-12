В платье с прозрачной юбкой и камнями: эффектная Эшли Робертс вышла на красную дорожку

Певица и радиоведущая Эшли Робертс стала гостьей церемонии награждения премии Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, состоявшейся в концертном зале The Roundhouse в Лондоне.

На мероприятие она пришла в эффектном черном аутфите от бренда Tayfun Kaba. Наряд состоял из корсетного боди с драпировкой на груди и бедрах и верхнего платья, которое было полностью прозрачным.

У платья были рукава-перчатки расшиты крупными кристаллами и юбка с разрезом. Образ Эшли дополнила сатиновыми босоножками, макияжем со смоки айс и высокой прической.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетила ее коллега по утреннему радиошоу - Аманда Холден. Звезда пришла в мини-платье от бренда Celia Kritharioti с пикантным декольте и драпировкой на юбке.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

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